Premium Het beste van De Telegraaf

’Brightside’: nergens groots of meeslepend

— Titel: Brightside — Artiest: The Lumineers

Door Bart Wijlaars Kopieer naar clipboard

The Lumineers scoorde tien jaar geleden een dijk van een hit met Hey ho, maar over vorig album III schreven we in 2019 dat die als slagroomtaart klonk zonder slagroom. Nadat celliste Neyla Pekarek voor een solocarrière koos was er van het levendige, sprankelende, energie gevende folkgeluid weinig meer over.