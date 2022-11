Premium Het beste van De Telegraaf

Ex prins Harry openhartig over romance: ’Hij had mijn perfecte man kunnen zijn’

Door Onze redactie Kopieer naar clipboard

Catherine Ommanney: „Ik betwijfel of ik in Harry's boek genoemd word. Een prins hoort er tenslotte niet vandoor te gaan met een 34-jarige moeder, dat doe je gewoon niet.” Ⓒ Getty Images

Het aftellen kan eindelijk beginnen. Over anderhalve maand verschijnt het boek van prins Harry. En hoewel verwacht wordt dat hij hierin geen enkel onderwerp schuwt, is het maar de vraag hóe open hij is over zijn privéleven. Bekend is dat ex-vriendinnen van de prins aan bod komen, maar er is er in ieder geval één die ervan uitgaat verzwegen te worden. Realityster Catherine Ommanney klapt daarom nu maar zelf uit te school en vertelt in geuren en kleuren over hun hartstochtelijke romance.