Travis Scott schikt in zaak over geweldpleging in nachtclub

Scott zou in club en evenementenlocatie Nebula de geluidsman een klap met zijn vuist hebben gegeven, nadat die had gevraagd of het geluid op het podium iets zachter gezet kon worden omdat dat beter zou klinken. Ook zouden er een videoscherm en een speaker kapot zijn gegaan, waardoor er zo’n 12.000 dollar aan schade is bij Nebula.

Aan de geluidsman en Nebula zou volgens TMZ nu een onbekend bedrag betaald zijn, waardoor een zaak vanuit die hoek voor Scott van de baan is. Wel bestaat er nog een kans dat de politie het onderzoek voortzet en de rapper zich voor mishandeling in de rechtbank moet melden, maar nu het slachtoffer niet meer meewerkt is die kans klein.