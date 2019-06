Keihard in een Canta

Maak kennis met Bilal, Gregg en Kevin, drie Amsterdamse straatschoffies die niets van school moeten hebben. Veel liever spijbelen ze een dagje, om ’djonko’s’ te roken en te bedenken hoe ze ’s avonds binnenkomen bij Jimmy Woo, de exclusieve club waar hun held rapper Hef optreedt.

Ze stappen in de Ferrari-rode Canta van Greggs moeder en met 45 kilometer per uur scheuren ze de binnenstad in, het leven tegemoet. Waarna een aanstekelijke reeks omzwervingen begint: bij de kapper, op de Wallen, in een studentenhuis vol hippies; overal kibbelt het knetterende trio over hun wensen, dromen en ambities. Het masterplan van Bilal is het duidelijkst: hij wil rapper worden. „Want echt man: als ik mijn base drop, ga ik vliegen!”

De ontdekkingsreis die regisseur Shady El-Hamus en scriptschrijver Jeroen Scholten van Aschat (de zoon van...) voor hen uitstippelen, is al vaker en meeslepender verteld. Toch genereren de film en de talentvolle cast zóveel energie, enthousiasme en optimisme, dat De libi zelfs voor de grootste droeftoeter onweerstaanbaar is.

Natuurlijk, er zijn ook tegenslagen. Want gaandeweg concludeert Gregg dat een diploma, een meisje en geld nog ver weg zijn. Maar dat hun vriendschap, levenslust en strijdbaarheid hen uiteindelijk ver zal brengen, zoveel is duidelijk.