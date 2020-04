Cabaretier Johan Goossens verzorgt conferences vanuit huiskamer

„Het was een gelegenheidsoptreden zoals ik dat wel vaker deed voor scholen”, legt hij uit. „Alleen stond ik nu niet voor een groep van 150 mensen. Maar ik vertelde mijn verhalen voor mijn eigen beeldscherm.” Het publiek had de microfoons en camera’s grotendeels uitstaan. „Het is heel vreemd om geen lach te ontvangen na een grap. Maar in het chatkanaal waar mensen konden reageren, tikten wel veel mensen dingen als ’hahaha’ of ’lol’. Ook werden er veel smileys gedeeld. Zo merkte ik toch dat het blijkbaar werkte.”

Het optreden bestond grotendeels uit anekdotes van Goossens uit zijn eigen docententijd. „Het zijn de kleurrijkste verhalen die ik al vaker heb gebruikt in voorstellingen of columns. Dus ik weet wel wat werkt en waar de lach komt.”

Het lijkt de cabaretier, ook bekend van Wie is de mol, moeilijker om de try-outs van zijn nieuwe voorstelling op deze manier te gaan spelen. „Zeker met nieuw materiaal wil je merken hoe bepaalde ideeën vallen. Ik vrees dat dat op deze manier geen optie is; daarvoor moet ik echt wachten tot de theaters weer hun deuren mogen openen.” Goossens heeft de komende tijd nog een aantal van dit soort gelegenheidsconferences per Teams en Zoom gepland staan.