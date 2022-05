Caitlyn Jenner niet uitgenodigd voor bruiloft Kourtney en Travis

Een bron dichtbij het pasgetrouwde stel zegt dat Kardashian en Barker de ceremonie graag klein wilden houden. Ze hebben geen ruzie met Caitlyn, maar de band zou niet hecht genoeg zijn om haar uit te nodigen op het feest. Kourtney en Caitlyn spreken elkaar volgens de bron maar heel sporadisch.

De 43-jarige Kourtney en muzikant Travis Barker gaven elkaar vorige maand in Las Vegas zonder het benodigde papierwerk het jawoord. Twee weken geleden trouwden ze wel voor de wet in Santa Barbara en dit weekend was er een groot huwelijksfeest in het Italiaanse Portofino.

Kardashian was tien jaar samen met Scott Disick, met wie ze zoons Mason (12) en Reign (7) en dochter Penelope (9) heeft, maar trad met hem nooit in het huwelijk. Barker is wel twee keer eerder getrouwd geweest: zijn eerste huwelijk met Melissa Kennedy duurde in 2002 maar negen maanden. De blink-182-drummer was van 2004 tot 2008 getrouwd met model Shanna Moakler, de moeder van zijn kinderen Landon (18) en Alabama (16).