Verloren dochter blijkt een duivels kindmonster

Wat: horror, thriller

Regie: William Brent Bell

Met: Isabelle Fuhrman, Julia Stiles, Matthew Finlan

We gaan terug naar 2007 waar kindmonster Leena Klammer op Hannibal Lecter-achtige wijze uit haar psychiatrische inrichting in Estland ontsnapt. Ze doet zich vervolgens voor als Esther Albright, het vermiste dochtertje van een welgesteld gezin dat haar weer liefdevol in de armen sluit. Maar al snel begint de moeder des huizes te twijfelen aan het merkwaardige verhaal van haar hervonden spruit.

Met Stay alive, The devil inside en twee avonturen rond horrorpop The boy bouwde regisseur William Brent Bell een cv op van matige griezelfilms. Ook zijn Orphan: First kill overtuigt niet. De digitaal verjongde actrice Isabelle Fuhrman doet haar uiterste best als de kleine duivelin met vlechtjes in haar haar. Jammer alleen dat zij verdrinkt in een flets griezelverhaal vol ridicule plotwendingen en lauwe schrikmomenten.

De film trekt enigszins bij als blijkt dat moeder Albright nog zieker in haar hoofd is dan Leena/Esther zelf. Maar uiteindelijk zullen zelfs de grootste horrorfans zich bekocht voelen. Hen raden we het waargebeurde The imposter aan, de documentaire die Bart Layton in 2012 maakte over de Frans-Algerijnse bedrieger Frédéric Bourdin die zich succesvol voordeed als de vermiste en weer teruggevonden zoon van een Texaanse familie. Die is pas griezelig.

✭✭ (2 uit 5)