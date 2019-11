Innemende Martijn Kardol

Dat leverde de cabaretier vorig jaar nog een nominatie voor de Neerlands Hoop op voor zijn debuutprogramma Bang. Na de aanslag in Nice gooide hij al zijn materiaal weg waarmee hij in het seizoen van 2015/2016 alle prijzen van zowel het Leids Cabaret Festival als het Groninger Studenten Cabaret Festival had gewonnen.

Een moedige stap die hem volgens de jury een actuele voorstelling opleverde vol geestige en ontroerende gedachtekronkels. En na zo’n vliegende start zijn de verwachtingen voor zijn tweede voorstelling uiteraard hooggespannen.

Verschansen in huis

In Welkom blijkt dat de sociaal onhandige Kardol zich het liefst permanent in zijn eigen huis zou verschansen. Hij voelt zich wel thuis in deze tijd van zelfscankassa’s, WhatsApp en online shoppen. Zo kan hij het contact met anderen tot een absoluut minimum beperken. Wanneer zijn robotstofzuiger op het verkeerde adres is bezorgd, wordt hij echter op pijnlijke wijze geconfronteerd met zijn zelfverkozen isolement en besluit hij zijn deur toch maar weer op een kier te zetten.

Eenzaamheid en doorgeschoten individualisme; het zijn betekenisvolle thema’s die Kardol hier inblikt in luchtige grappen en soepel vertelde verhalen over het ongemak van je verjaardag vieren, stotteren, een eerste huis kopen, zijn helse kat en een strafkampvakantie naar Corsica.

Schuren

Niet alle verhalen lopen over van originaliteit, maar Kardol weet je op prettige wijze deelgenoot te maken van zijn leefwereld waar nee zeggen geen optie is. Het zou iets meer mogen schuren, zoals het dat bijvoorbeeld wel doet in een sterke liedtekst waarin hij zichzelf ’aanklaagt’ omdat zijn enige verzet tegen misstanden uit het tekenen van online petities bestaat. In de behoefte om zijn programma keurig rond te breien, heeft hij zelfs een volkomen overbodig einde ingelast. Maar los daarvan is het aangenaam vertoeven bij Martijn Kardol.

✭✭✭