Chantal Janzen: ik verdiende niks aan benefietactie Rumag

„&C heeft altijd een volledige en transparante communicatie over samenwerkingen met een goed doel en maakte hier geen winst op. Zo ook met het T-shirt dat Rumag maakte voor deze eenmalige samenwerking, waar &C niets aan heeft verdiend”, laat de organisatie achter het magazine van Janzen weten.

Verder wilde de presentatrice niet reageren op de ontstane ophef over de actie van het bedrijf. „Chantal staat achter het statement van &C en we willen het daarbij houden”, aldus &C.

René Watzema van Rumag stond twee weken geleden bij Janzen op de stoep en haalde haar over mee te doen aan de Rumag-benefietactie, nadat ze een cover van het lied Avond van Boudewijn de Groot op haar sociale media plaatste. Rumag zette voor de Rode Kruis-actie een shirt te koop met daarop ’Ik.geloof.in.jou.en.mij’, een citaat uit het nummer. Janzen ging akkoord met de samenwerking en was in een roze T-shirt met de tekst, die oorspronkelijk van tekstschrijver Lennaert Nijgh is, op de kanalen van Rumag te zien.

Uit de reacties onder de YouTube-video van de ontmoeting blijkt dat de actie niet goed wordt ontvangen. „Chantal. Doe even iets. Ook jouw reputatie wordt te grabbel gegooid door die stakkers”, schrijft iemand. „Niet met deze gasten in zee gaan, ze jatten bijna alle quotes en stoppen een groot deel van het geld in hun eigen zak”, vindt een ander.