Gerard Cox nog steeds pijn van ruzie

„Het waren de verschrikkelijke jaren zeventig”, vertelde Cox. „Toen mocht er van alles niet. Nu zou ik er driewerf schijt aan hebben, toen had ik ook een lange neus moeten trekken. Maar het was niet leuk natuurlijk.”

Cox gold jarenlang als het toonbeeld van links geëngageerd Nederland; met vlijmscherpe teksten nam hij onder meer het koningshuis en de Amerikaanse president de maat. Maar als de cabaretier begin jaren zeventig een paar commerciële hits scoort, zoals Het is weer voorbij die mooie zomer, keren linkse collega’s hem de rug toe. Het nummer stond bijna een half jaar op de eerste plek van de hitlijsten. Vooral Ivo de Wijs nagelt Cox publiekelijk aan de schandpaal en hekelt zijn ’artistieke uitverkoop’. Hij doet dit onder meer met het nummer Pak de poen, ome Gerard.

„Ik behoorde ineens niet meer tot dat wat Fortuyn later zo treffend de linkse kerk heeft genoemd. Dat zat mij wel dwars, ja. Ik had succes - wat was daar op tegen?” Verder is de voorstelling De Grote Grijze Belofte opvallend melancholiek van toon, erkent Cox. „Als je blijft leven, gaan er steeds meer mensen dood. Dat is nou eenmaal zo.”

De première van de voorstelling was zondag in Schiedam. De show is de komende maanden door heel Nederland te zien.