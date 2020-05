Claude Monet, in de ban van Zaanse pracht

Monets ’De Voorzaan en de Westerhem’, het schilderij dat sinds 2015 in bezit is van het Zaans Museum.

De beroemde Franse kunstschilder Claude Monet verbleef in de zomer van 1871 vier maanden in Zaandam. Hij maakte er in die tijd maar liefst 25 schilderijen, die een grote stempel op zijn ontwikkeling als kunstenaar hebben gedrukt. Jan Hovers, directeur van het Zaans Museum, vindt het geweldig dat Monet de Zaanstreek in die tijd, met zijn honderden molens, nog net op tijd heeft vastgelegd.