Ruim 8,4 miljoen mensen zien coronatoespraak Rutte

Ongeveer 8,4 miljoen mensen hebben maandagavond gekeken naar de toespraak van premier Mark Rutte vanuit het Torentje. Sinds het begin van de coronacrisis wist nog niet eerder een toespraak of persconferentie zo veel kijkers te trekken, blijkt uit cijfers van de Stichting KijkOnderzoek. In de toespraak vertelde Rutte over de nieuwe, zeer strenge lockdownregels.