EO-hoofdredacteur vond stilleggen Op1-uitzending na valpartij niet nodig

„Het gaat niet goed. En ik weet even niet hoe wij dat nu gaan oplossen”, zei presentatrice Margje Fikse terwijl iedereen om haar heen de vrouw te hulp schoot. „Ze wordt op dit moment overeind geholpen, maar ze is aan het bloeden en het gaat echt niet goed.” Terwijl Doodkorte werd geholpen, pakten Fikse en medepresentator Charles Groenhuijsen het volgende onderwerp weer op.

Tichelaar noemt de situatie „raar en heel vervelend”, zo zegt hij tegen het ANP. „Er valt iemand tijdens een stoelwisseling en in een split second moeten mensen daar op inspelen. Je kan je niet voorbereiden en weet niet van tevoren hoe je gaat reageren. Iedereen heeft zo goed mogelijk geprobeerd te handelen en dat is in mijn ogen goed gegaan.”

De uitzending hoefde wat Tichelaar betreft dan ook niet stilgelegd te worden. „Ze had een bloedneus, maar kon wel reageren. Er was een huisarts bij en ze reageerde direct goed op hem.” Stilleggen zou volgens Tichelaar alleen maar ruimte voor speculatie bieden. „Als het echt ernstig was hadden we dat uiteraard gedaan, maar de mevrouw in kwestie is na de uitzending gewoon naar huis gegaan.”