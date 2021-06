Aysha de Groot is voor het vak geboren

Meis, ofwel Aysha de Groot. Ⓒ Foto Félice Hofhuizen

Met een opa als Boudewijn en een vader als Marcel zit muziek Aysha de Groot in de genen. Toch heeft het even geduurd voordat ze haar eigen stem en Nederlandstalige indiegeluid vond, vertelt ze in aanloop naar de presentatie van haar debuut-ep Een, zaterdag in De Melkweg. „Het was vooral knokken in mijn eigen hoofd.”