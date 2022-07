Victoria Beckham weer even ’Posh Spice’ tijdens karaokeavond

Premium Royals

’Meghan verdacht Victoria Beckham van verraad’

Meghan en Harry zijn al sinds hun verloving voer voor pers en auteurs. Volgens koninklijk biograaf Tom Bower, wiens schokkende passages uit zijn boek Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors veelvuldig worden geciteerd in de Britse media, zouden de twee daardoor verslaafd zijn geraakt...