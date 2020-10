MAX komt met kerstversie van The Passion

Met de uitzending wil MAX aandacht vragen voor kinderarmoede in Nederland. De omroep belooft een „sterrencast” en „televisiespektakel.” „Scrooge Live zal eruitzien als een muzikale speelfilm”, aldus MAX. Het verhaal is voor de gelegenheid hertaald door een bekend cabaretduo, van wie de naam nog niet bekend is. Tijdens de show worden passende kerstnummers en internationale hits vertolkt. Wie de hoofdrollen spelen, is nog niet bekendgemaakt.

In Dordrecht werd vorig jaar ook al The Passion opgevoerd. Het evenement van de EO trok destijds 14.000 bezoekers. Dit jaar was er vanwege de coronacrisis geen reguliere Passion, maar kwamen hoogtepunten uit de afgelopen tien jaar voorbij.

Scrooge Live vindt plaats op 20 december en wordt rechtstreeks uitgezonden op NPO 1.