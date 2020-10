Radio 538 in actie voor de Voedselbank

Op de radiozender kunnen tijdens Missie 538 luisteraars van maandag tot en met vrijdag tegen betaling een plaatje aanvragen. Ook zijn er reportages vanuit het hele land en gaan dj’s zich op verschillende manieren inzetten voor de voedselbank.

In aanloop naar de actie hebben Frank Dane, Wietze de Jager, Coen Swijnenberg en Sander Lantinga al een dag meegewerkt bij de voedselbank. De komende tijd zullen ook andere medewerkers van de radiozender, voor en achter de schermen, langsgaan.

Ambassadeur

Frank Dane raakte behoorlijk onder de indruk. „Ik heb nog nooit zo’n gestroomlijnde organisatie gezien die helemaal uit vrijwilligers bestaat. Boeren, tuinders en supermarkten leveren in vrachtwagens producten aan, die worden gesorteerd en gekoeld en helemaal volgens de regels verpakt. Aan het eind van de week staan er 2200 pakketten en begint de cirkel weer opnieuw”, vertelt de dj aan het ANP.

De organisatie is „van a tot z helemaal zuivere koffie”, aldus Frank. „Er werken duizenden mensen vrijwillig, helemaal niemand verdient 1 cent. En er wordt concreet een probleem aangepakt, dat vind ik erg mooi.” Zo mooi zelfs dat Frank volmondig ja zei toen hij tijdens zijn bezoek werd gevraagd om ambassadeur te worden. „Ik was zo enthousiast en wil zo graag iets doen voor deze mooie organisatie. Ik had het ook niet gedaan als ik had getwijfeld. Ik doe graag alles voor ze.”

Schaamte

Frank hoopt dat tijdens de actieweek vooral de schaamte kan worden weggenomen. „Er zijn in Nederland 400.000 mensen die in aanmerking komen voor de voedselbank en door COVID-19 wordt dit aantal nog veel hoger” maar veel mensen schamen zich om zich aan te melden. Ik hoop dat we het bespreekbaar kunnen maken, door bijvoorbeeld op de radio met veel cliënten te praten.”

Ook een mooi bedrag ophalen, zou fijn zijn. „De huur van de panden en de brandstof waar de vrachtauto’s op lopen kosten geld. Ook is het vanwege corona een zware tijd, dus alle extra bijdragen zijn heel welkom.”