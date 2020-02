Pamela Anderson ziet na twaalf dagen alweer af van huwelijk

„Het leven is een reis en liefde een proces. Met die universele waarheid in gedachten hebben we besloten om het verkrijgen van een huwelijkscertificaat niet langer door te zetten”, valt te lezen in het statement. Volgens een bron van The Hollywood Reporter had het stel het papierwerk voor het regelen van een huwelijkscertificaat - een soort rechtsgeldig bewijs van het huwelijk - nog niet in gang gezet.

Op 20 januari stapten de voormalig Baywatch-actrice en de Hollywoodproducer tijdens een privéceremonie in Malibu in het huwelijksbootje. Hierbij waren de twee zonen van Pamela en de drie kinderen van Jon Peters aanwezig.

Pamela en Jon Peters hadden dertig jaar geleden ook al een relatie, nadat ze elkaar in 1984 leerde kennen in de Playboy Mansion.

Pamela is eerder getrouwd geweest met Tommy Lee, Kid Rock en Rick Salomon, met wie ze twee keer trouwde. Jon stapte eerder in het huwelijksbootje met Henrietta Zampitella, Lesley Ann Warren, Christine Forsyth en Mindy Peters. Tevens had hij jarenlang een relatie met Barbra Streisand.