Filmrecensie Sterke casting in biopic ’I am Zlatan’

Door Eric le Duc Kopieer naar clipboard

Granit Rushiti is een voltreffer als de Zweedse topvoetballer.

Nog even en de imposante voetbalcarrière van Zlatan Ibrahimovic zit erop. Met Zweden wist de 40-jarige superspits zich net niet te kwalificeren voor het WK in Qatar. En als hij het Italiaanse AC Milan straks misschien voor de 19e keer kampioen heeft gemaakt, is het waarschijnlijk ook klaar met zijn loopbaan als clubvoetballer. Tijd om terug te blikken op hoe het ook alweer begon. Dat doet de Zweedse regisseur Jens Sjögren met I am Zlatan, de verfilming van de gelijknamige (auto-)biografie uit 2011.