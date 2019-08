Queen zoekt nieuwe beveiliger voor Buckingham Palace

Ook het kunnen lokaliseren van brandveiligheidsrisico’s, goede communicatievaardigheden en een EHBO-diploma zijn belangrijk om te hebben voor de positie. Daarbij is kennis van IT nodig. Daarvoor in ruil kan je wel werken in een van ’s werelds meest iconische gebouwen, en krijg je toegang tot een reeks catering- en recreatiefaciliteiten.

De vacature komt kort nadat een man in het koninklijke paleis had ingebroken terwijl de Queen lag te slapen. Vorige maand wist een 22-jarige man rond 2 uur ’s nachts de hekken van Buckingham Palace te beklimmen en ging hij op weg naar de slaapkamer van de koningin. Gelukkig kreeg de politie de man snel te pakken en overkwam de koningin niks.