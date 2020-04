Pieter viert 81e verjaardag met ’bosvriendinnen’

Vanwege de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te beteugelen, heeft Van Vollenhoven zich met echtgenote prinses Margriet (77) teruggetrokken in de eigen woning naast paleis Het Loo. „Het isolement is, als je niet ziek bent, absoluut een grote opgaaf”, zei hij aan de vooravond van zijn verjaardag tegen het ANP.

Maar kroondomein Het Loo, door hem de ’eeuwig zingende bossen’ genoemd, biedt wel verstrooiing en een mogelijkheid de natuur in te gaan. „Géén bezoek want ik vier deze dag met mijn nieuwe bosvriendinnen”, schreef hij dan ook in zijn Twitter-boodschap, verwijzend naar de talrijke ontmoetingen met wilde zwijnen die zich door hem gedwee laten fotograferen. Pieter liet zijn bericht dan ook vergezeld gaan van een groep zwijnen, die zich niet hoefden te houden aan de regels voor onderling afstand bewaren.