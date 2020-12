Gigi Hadid weer aan het werk na zwangerschapsverlof

Het moederschap bevalt het half-Nederlandse model meer dan goed. „Er is geen enkele baan ter wereld als deze!’, aldus Gigi, die de afgelopen maanden op de boerderij van haar moeder Yolanda Hadid doorbracht met haar vriend en vader van de baby, Zayn Malik. „Het was heel bijzonder om deze tijd samen te beleven, we leefden echt in het moment.”

Ook Yolanda is in de wolken met haar kleindochter. „Mijn hart ontploft gewoon bij het zien van dit prachtige meisje. Alsof er een engeltje van boven naar ons gestuurd is. Het is geweldig om oma te zijn.”