Alice Cooper oppert ’politie-onkruid’ te wieden

Cooper vergelijkt de situatie van nu met die van de jaren zestig, toen racisme ’de gewoonste zaak van de wereld was in de VS’. „Is het niet wonderbaarlijk dat dat 50, 60 jaar geleden was en we nu nog steeds met dat probleem moeten omgaan?”, vraagt hij zich hardop af. „Je zou denken dat we dat probleem wel opgelost zouden hebben, maar er is altijd 5 procent van de mensen die racistisch is.”

De zanger richt zich met name op de Amerikaanse politie. „Ik ken heel veel agenten, maar ik ken niet één racistische agent. Toch garandeer ik je dat 5 procent van het politiekorps in elke stad een racismeprobleem heeft. En dat zijn de gasten die in het nieuws komen, want zij doen alle stomme dingen”, aldus Cooper.

Onkruid

Hij vergelijkt het met moslims, waarvan volgens hem ook misschien slechts 5 procent achter terreurgroep IS zou staan en de wereld op z’n kop wil zetten. „Dat is ook het probleem met de politie. Er is geen volledig korps met racisten, er is maar een klein percentage. En dat zijn de mensen die uitgewied moeten worden.”

De rocker snapt niet waarom er nog geen oplossing is bedacht om van het ’onkruid’ af te komen en komt daarom zelf met een idee. „Waarom kunnen we geen geld uitgeven om een commissie in elke stad te installeren die de slechte mensen wiedt.”