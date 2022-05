Premium Het beste van De Telegraaf

Courtney Love onder vuur na verhaal over hoe Depp haar leven redde

Door Wimke van der Vaart Kopieer naar clipboard

Ⓒ anp. Inzetje: Getty Images

Is er in showbizzland ooit een rechtszaak geweest die meer besproken is dan die van Amber Heard en Johnny Depp? In dit digitale tijdperk gaan alle beelden van het gebeuren online de wereld over. Kijkers kiezen partij alsof het een voetbalwedstrijd betreft in plaats van een rechtszaak die, zo legt The Independent uit, juridisch gezien draait om de vraag of Amber Heard haar opiniestuk over huiselijk geweld in 2018 ’met boze opzet’ schreef. Ook Courtney Love heeft zich in de virtuele strijd gestort met een ontroerend verhaal over hoe Depp haar leven redde. Al heeft ze daar al gauw spijt van gekregen...