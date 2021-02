Lubach haalt uit naar gasten Op1 voor negeren avondklok

„Het is onnodig om tijdens de avondklok mijn programma te komen verkopen en te laten zien dat ik het wel waard ben om naar buiten te mogen”, aldus Lubach. „Dat is meteen om iedereen in de studio een slecht gevoel te geven.” Andere gasten waren onder meer voormalig Op1-presentator Sander Schimmelpenninck, die een debat aanging over de loonkloof tussen mannen en vrouwen, en Rene Mioch en Imca Marina, die kwamen praten over een podcast.

De afgelopen weken is er steeds vaker kritiek op late night talkshows voor het uitnodigen van te veel gasten. Zeker sinds de invoering van de avondklok zorgt dit bij velen voor frustratie. Hoewel Rutte stelde dat talkshowgasten een uitzondering zouden moeten krijgen op de avondklok, riep hij de makers van Op1 en Jinek wel op na te denken over andere manieren om gesprekken te voeren in plaats van een rondetafelgesprek in de studio. Zowel RTL als de NPO lieten daarop weten kritischer te zijn in het uitnodigen van gasten, maar echt merkbaar lijkt dat nog niet te zijn.

Lubach kan op sociale media dan ook op bijval rekenen voor zijn reactie. „Mooi dat er ook tv-persoonlijkheden zijn met gezond verstand. Je programma promoten kan ook via een videocall”, schrijft iemand. „Dat gezicht van de in de studio zittende Rene Mioch bij de uitleg van Arjen Lubach dat hij het niet vindt kunnen om nu voor een promotie met de avondklok te gaan reizen”, merkt een ander op vergezeld met een emoji die tranen huilt van het lachen. „Niet veel gehoord de afgelopen weken: ik vind het niet nodig om de avondklok te ontwijken om mijn eigen programma te promoten. Daar kunnen velen een voorbeeld aan nemen”, concludeert een derde.