Baby Romee Strijd met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis

Op Instagram vertelt Romee haar verhaal. „Vorige week donderdag was ik in Monaco voor werk. Het kostte mij veel moeite om Mint die ochtend achter te laten, want het was pas de tweede keer dat ik zonder haar op pad ging.”

Tijdens het avondeten kreeg ze een telefoontje van Laurens die haar vertelde dat het foute boel was. „Mint werd met een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis en kreeg zuurstof toegediend. Ik was volledig in shock en ben midden in de nacht nog teruggevlogen naar Nederland.”

Zwaar

Vanaf het vliegveld is Romee direct naar het ziekenhuis gegaan. Daar kreeg het stel te horen dat Mint, die begin december werd geboren, de luchtweginfectie Respiratoir Syncytieel Virus onder de leden had. „We zijn uiteindelijk vier dagen in het ziekenhuis gebleven. Het was ontzettend zwaar om haar te zien met een zuurstofmasker op en gekoppeld aan allerlei monitoren. Maar ze is zo sterk.”

Het gezin is inmiddels thuis, waar ze ’ongelooflijk gaan uitrusten en flink gaan bijkomen van de schrik’.