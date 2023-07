GTST-ster Ferri Somogyi wordt trouwambtenaar

De acteur schrijft dat hij zijn broer al heeft mogen trouwen. „Dat was doodeng”, aldus Somogyi. „Ik nam een enorme verantwoordelijkheid op me, besefte ik. Maar het resultaat was daar.”

Somogyi belooft zijn potentiële klanten een droomhuwelijk. „Laat mij op persoonlijke, humoristische, luchtige en empathische wijze bijdragen aan jullie droomdag. Met veel aandacht voor details. Ik zal jullie niet teleurstellen!”