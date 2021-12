Belgische prinses Maria Laura gaat trouwen

Op sociale media plaatste het koninklijk huis een foto van het verloofde koppel. „Prinses Maria Laura en de heer William Isvy hebben zich verloofd. Felicitaties aan de toekomstige bruid en bruidegom!”, staat daarbij geschreven.

De 33-jarige Maria Laura is de oudste dochter van prinses Astrid en prins Lorenz en een nicht van de Belgische koning Filip. Waar en wanneer het koppel elkaar ontmoet heeft, is niet helemaal duidelijk. Mogelijk vond de ontmoeting plaats op de werkvloer, aangezien zij beiden in Londen wonen en werken. Maria Laura is klimaatanalist bij de ngo CIFF. William Isvy (30), zoon van een Britse moeder en een Frans-Marokkaanse vader, werkt in het vermogensbeheer. Hij is een fervent tennisser en reiziger, twee interesses die hij volgens het paleis met prinses Maria Laura deelt.