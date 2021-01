Patty Brard verwelkomt hondje Bobbie

Volgens Patty heeft Lulu het nieuwe hondje ’zo op ons pad gestuurd’. „Bobbie werd niet opgehaald door haar toekomstige ’baasjes’ en daarom kwam ze tijdelijk bij ons! Nou ja je begrijpt, dat tijdelijk zijn we vergeten.”

Bobbie is een enorme aanwinst voor het gezin, laat de SBS6-ster weten. Haar andere hondje, Bibi, is er ook van opgeknapt. „Bibi is weer vrolijk, om over je nieuwe baasjes maar te zwijgen. Uiteraard blijft Lulu voor altijd in ons hart en voor altijd in onze beleving voortbestaan.”