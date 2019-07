Dolverliefde Barney denkt al aan samenwonen

Barney maakte in maart bekend na een huwelijk van 25 jaar te gaan scheiden van zijn vrouw Silvia. De bekentenis kwam nadat er beelden uitlekten van dat hij stond te zoenen met iemand anders. Die vrouw bleek de 34-jarige Julia te zijn.

Een bevlieging is het allerminst, zo laat Van Barneveld weten aan Shownieuws. „We houden echt veel van elkaar, ik denk dat dat ook wel eens gezegd mag worden. Ik had dit nooit van tevoren gepland, dingen lopen zoals ze moeten lopen. Het verdient niet altijd de schoonheidsprijs, maar ja, soms moet je ook je gevoel volgen.”

Dat de hele situatie pijnlijk is voor Silvia, dat ziet de darter zelf ook in. Maar dit jaar of volgend jaar komt de scheiding toch echt rond als het aan hem ligt. „Het zal voor haar allemaal niet meevallen. Ik probeer natuurlijk te helpen waar ik kan. (...) Het is niet zo dat ik haar aan haar lot overlaat, zo zit ik niet in mekaar.”

Barney heeft drie kinderen, twee uit zijn huwelijk met Silvia en een uit een eerdere relatie. Julia hebben ze nog niet ontmoet en ook zijn kleinkinderen houden hun nieuwe stiefoma nog even tegoed. „Ik heb tegen mijn kinderen gezegd: ‘Vanaf het moment dat jullie daar klaar voor zijn, dan stel ik haar voor’. En als dat een half jaar duurt of een jaar duurt, allemaal prima. Ik ga daar geen druk op zetten. Ik weet zeker dat als zij zien dat zij heel erg gemeend is met hun vader en dat het voor mij ook gemeend is, dan weet ik zeker dat dat helemaal goed komt.”

De volgende stap in hun relatie, namelijk samenwonen, zit er ook al aan te komen. Maar dat heeft nog wel wat voeten in de aarde. „Er zijn wel plannen, maar dat is niet altijd even makkelijk. Ze werkt al veertien jaar in Londen, ze heeft daar echt een hele goede baan. Dat geef je natuurlijk ook niet zomaar op, dan moet je natuurlijk wel honderd procent weten dat je klaar bent voor mekaar en dat je echt die stap wilt maken.”