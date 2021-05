Team Jeangu: ’Als we niet winnen is het niet zo dat we gefaald hebben’

„Kijk het is een wedstrijd, dus natuurlijk gaan we voor de winst. We gaan voor een zo hoog mogelijk positie. En als dat winnen is, zou dat natuurlijk geweldig zijn”, zegt Perquisite, die samen met Jeangu verantwoordelijk is voor het nummer Birth Of A New Age. „Maar dat staat los van het feit dat de boodschap en er überhaupt staan ook al heel vet is. Dus als we niet winnen is het niet zo dat we gefaald hebben ofzo. Maar we gaan er wel alsnog voor.”

Jeangu vult in de video, waarin het liedje volledig ontleed wordt, aan dat Birth Of A New Age niet speciaal gemaakt is met de gedachte welke muziek het goed zou doen op het Songfestival. „Het is iets wat authentiek is en waar we 100 procent achter staan want het is iets wat uit het hart is ontstaan. Het enige wat je kan doen is dat zo goed mogelijk neerzetten, ervoor zorgen dat je in die emotie zit en hopen dat mensen dat voelen.”

Birth Of A New Age is gebaseerd op een oud Surinaams gezegde: „Mi na afu sensi, no wan man e broko mi”, wat letterlijk „Ik ben een halve cent, je kan me niet breken” betekent. De boodschap van eigenwaarde, veerkracht en vastberadenheid wil Jeangu straks overbrengen op het Songfestivalpubliek.

Vanwege de winst van Duncan Laurence in 2019 staat Jeangu al bij voorbaat in de finale.