Lenny Kuhr krijgt na jaren gitaar terug waarmee ze ESF won

Na haar winst verloor ze de gitaar vrij snel uit het oog, maar toen kreeg ze een onverwachts mailtje van de vrouw van Jaap, de man met wie ze een relatie had gehad na het winnen van het songfestival. „Els mailde me om te vertellen dat Jaap was overleden. Bij het leegruimen vond zij een gitaar, weggestopt in een hoekje”, vertelt Kuhr aan de ESF-organisatie.

Els was er van overtuigd dat het de gitaar moest zijn waarmee Kuhr haar winnende lied De Troubadour zong. „De gitaar was een stuk donkerder dan ik mij kon herinneren en had diepe scheuren aan beide zijkanten, maar had wel het naamplaatje van mijn gitaarleraar erop”, aldus Kuhr. Na een schoonmaak en controle door een gitaarbouwer, die de nervenstructuur van het voorblad vergeleek met de foto’s van het optreden in Madrid bleek het waar te zijn. „Dit was de gitaar waarmee ik het Eurovisie Songfestival in 1969 won.”

De gitaar heeft ze gebruikt voor een paar liedjes op haar nieuwe album, waar de zangeres momenteel mee bezig is. Ook De Troubadour komt terug in een van de nieuwe nummers op haar album, maar de manier waarop is nog niet bekend.

Kuhr is ook te zien tijdens de finale van het songfestival, dat door de winst van Duncan Laurence in 2019 dit jaar in Rotterdam plaatsvindt. Ze maakt deel uit van het Rock The Roof-optreden met andere oud-songfestivalwinnaars.