Britney Spears verliest ongeboren kindje

„Met groot verdriet moeten we bekendmaken dat we ons wonderkindje vroeg in de zwangerschap verloren hebben. Dit is een hartverscheurende tijd voor een ouder.” De zangeres zegt dat ze wellicht langer hadden moeten wachten voordat ze dit nieuws meedeelden, maar geeft aan dat ze immers ook het nieuws van de zwangerschap destijds meteen gedeeld hebben. „Onze liefde voor elkaar is onze kracht. We zullen blijven proberen ons prachtige gezin uit te breiden. We zijn dankbaar voor jullie steun.”

Al jaren had de zangeres een kinderwens, maar volgens haar dwong haar vader haar een spiraaltje te nemen toen ze nog onder curatele stond. In november vorig jaar kwam ze daar onderuit. In april dit jaar maakte ze bekend in verwachting te zijn van haar derde kindje. Ze heeft twee kinderen met haar ex Kevin Federline: Sean (16) en Jayden (15).