Nieuwe documentaire over André Hazes in april op tv

Tijdens de docu zijn homevideobeelden van onder meer de bruiloft van André en Rachel, vakanties met het gezin, verjaardagen en een kijkje achter de coulissen te zien. Ook komen prominenten uit het leven van André, zoals zijn familie, vrienden en collega’s als André van Duin, Gerard Joling en Simone Kleinsma aan het woord. Zij delen persoonlijke verhalen over het leven van en het werken met de zanger.

„Dit is de eerste documentaire die zeer uitgebreid vertelt over het intense leven van de grootste artiest van ons land, André Hazes”, laat Rachel in een verklaring weten. „Naast dat André een veelzijdig artiest was, was het ook een zeer emotioneel mens. En dat is goed te voelen in deze documentairereeks.”

Kleine Jongen: het echte leven van André Hazes is vanaf woensdag 14 april te zien op NPO 3.