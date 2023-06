’Geen familiebezoek voor Harry tijdens dagen in Verenigd Koninkrijk’

De 38-jarige prins verbleef de afgelopen dagen met zijn beveiligingsteam in Frogmore Cottage, de woning in Windsor waarvan hij binnenkort de sleutels moet inleveren. Waarschijnlijk was het de laatste keer dat hij er sliep.

In april was Harry ook al korte tijd in het land vanwege een andere zaak tegen uitgever Associated Newspapers Limited. Ook toen stond er geen familiebezoek op het programma. Vorige maand deed de hertog van Sussex een bliksembezoek aan het VK voor de kroning van zijn vader koning Charles.

Te druk

In april zou de koning het te druk hebben gehad om zijn zoon te zien. Dinsdag keerde hij terug van een privébezoek aan Roemenië en woonde hij ’s avonds een concert bij in Londen. Woensdag had Charles enkele plichtplegingen op Buckingham Palace.

Volgens The Telegraph heeft Harry ook geen moeite gedaan om zijn broer William te zien. De twee staan al enkele jaren op gespannen voet met elkaar.