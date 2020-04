Prinses Eugenie overladen met verhalen

De prinses, kleindochter van koningin Elizabeth, had beloofd een aantal van de boodschappen of fotos’s die ze ontvangt te zullen delen. „Ik hoop dat ze u doen glimlachen”, schreef Eugenie zaterdagavond. Vooralsnog deelde ze er maar twee: van een echtpaar dat op 5 mei van twee dochters hun 31e huwelijksverjaardag viert en van een stel dat deze week drie jaar gehuwd was en in de gezondheidszorg werkt. Het bericht ging dan ook vergezeld van een thuis genomen foto van hen beiden in ziekenhuiskleding: „We zijn dit jaar dankbaar dat we samen konden zijn en dat we gezond zijn.”

Prinses Eugenie had eerder op de dag haar favoriete kinderverhaal voorgelezen ten behoeve van het YouTube-kanaal van haar moeder. Die heeft eerder deze maand het project ’Storytime with Fergie and Friends’ opgezet om kinderen wat plezier en afleiding te geven terwijl ze vanwege de coronacrisis thuis moeten zitten. Dagelijks leest Sarah ’Fergie’ Ferguson een kinderverhaal voor, maar bij de lancering beloofde ze al ook anderen te zullen vragen voor te lezen. Eugenie las het verhaal Guess How Much I Love You voor.