Christina deelt foto van jarige én onherkenbare Paay

Op de foto is een wel heel jonge, en vooral haast onherkenbare La Paay te zien. De zangeres poseert naast een platenspeler en heeft pikzwart haar. „Van harte gefeliciteerd, prachtige mama”, schrijft Christina erbij. „Je bent een van de sterkste en meest ontwikkelde vrouwen die ik ken.”

Of Patricia zelf blij is met het vintage plaatje, valt nog te bezien. „Waarschijnlijk haat ze deze foto, maar ik vind het geweldig. Ze is hier net mijn tweelingzus uit de jaren zestig.”