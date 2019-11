De DRIE LEVENS van TINA TURNER

De legendarische Tina Turner wordt dinsdag tachtig, maar heeft geleefd voor minstens hónderdtachtig. Tegenwoordig leeft ze behoorlijk teruggetrokken in Zwitserland. Ⓒ Hollandse Hoogte

Met een geschat vermogen van bijna 230 miljoen euro, slijt TINA TURNER haar dagen tegenwoordig in haar prachtige Zwitserse kasteel aan het Meer van Zürich. Hoewel nog steeds kampend met fysieke ongemakken, geniet de popdiva daar in alle rust van haar oude dag. Morgen wordt de zangeres tachtig. „Mijn leven als gepensioneerde is zoveel beter dan mijn oude leven...”