Prins Harry bemoedigt veteranen die dienden in Afghanistan

Volgens hem raakt ’hetgeen er nu in Afghanistan gebeurt iedereen in de internationale gemeenschap rond de Invictus Games’. „Veel van de deelnemende landen en deelnemers aan de Invictus Games zijn met elkaar verbonden door een gedeelde ervaring van dienst in Afghanistan gedurende de laatste twee decennia. We hebben een aantal jaar wedstrijden gehad met het Invictus Games Team Afghanistan.”

Prins Harry roept veteranen dan ook op elkaar op te zoeken. „Wij moedigen iedereen in het Invictus-netwerk - en de bredere militaire gemeenschap - aan om elkaar de hand te reiken en steun te bieden.”

Harry diende tien jaar in het Britse leger en werd de eerste royal in 25 jaar die naar een oorlogsgebied werd uitgezonden. In 2013 sprak hij over zijn ervaring als helikopterpiloot in Afghanistan. Een jaar later richtte hij de Invictus Games op, een internationaal sporttoernooi voor militairen en veteranen die lichamelijk of mentaal gewond zijn geraakt in het leger.