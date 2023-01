Cilly Dartell opnieuw oma geworden

„Mag ik jullie voorstellen: onze knappe vierde kleinzoon Oscar. Geboren op 5 januari. Zoon van David en Nathalie”, schrijft ze naast een foto van zichzelf met het jongetje. Ze voegt er aan toe: „Een super trotse oma.”

Pittig jaar

Het lijkt een mooi begin van een nieuw jaar voor Cilly. Afgelopen jaar was het nogal pittig voor de voormalige Hart van Nederland-presentatrice. Zo onderging ze chemotherapie, omdat ze al een aantal jaren kampt met longkanker. In augustus vorig jaar deelde ze daar een update over, namelijk dat haar situatie ’stabiel’ was en ze de daaropvolgende drie maanden geen chemotherapie meer hoefde te ondergaan.

De presentatrice, die al een aantal jaar met haar man Jan Cocheret in Amerika woont, werd in 2016 voor het eerst met kanker geconfronteerd en onderging direct behandelingen waarna ze ’schoon’ verklaard werd. Ondanks dat werd niet lang daarna opnieuw de diagnose longkanker gesteld, wat betekende dat Dartell weer een traject in moest gaan van therapieën.