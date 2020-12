Talpa verliest Champions League aan RTL

Vanaf het nieuwe voetbalseizoen zijn de wedstrijden te volgen op RTL 7. Voor de deal beschikte Talpa nog over deze rechten en werden de wedstrijden uitgezonden op SBS6. De Europa League gaat juist richting de andere zender. Die maakt de overstap van RTL naar SBS.

„De UEFA Champions League is een fantastische aanvulling op ons bestaande aanbod van entertainment, nieuws en sport”, aldus Peter van der Vorst, Contentdirecteur RTL. „Voetbal verbindt en dat is exact wat we met al onze programma’s voor ogen hebben. Laten we hopen op een spannend toernooi dat voor veel spektakel en enthousiasme gaat zorgen in de Nederlandse huiskamers.”

Veronica Inside-sterren

Een woordvoerder van Talpa laat aan deze krant weten: „We hebben een competitief bod gedaan dat wij verantwoord en passend vinden bij de waarde die wij de Champions League, Europa League en Europa Conference League toekennen binnen onze programmering. Nu de rechten van de Champions League naar een ander gaan, zullen we de mooie alternatieve programmering inzetten die we hebben voorbereid om onze kijkers een plezier mee te doen. Met de Europa League en de nieuwe Europa Conference League zijn we ervan overtuigd dat we wederom hele interessante wedstrijden, met veel Nederlandse clubs, kunnen uitzenden en onze kijkers mooie voetbalavonden kunnen blijven voorschotelen.”

De voor- en nabeschouwingen van de Champions League-wedstrijden op SBS6 worden dit seizoen, naast Hélène Hendriks, gedaan door Veronica Inside-sterren Johan Derksen, René van der Gijp, Wim Kieft en Wilfred Genee. Of het vijftal ook de wedstrijden in de Europa League voor zijn rekening gaat nemen, is nog niet bekend. Daarover zegt de Talpa-woordvoerder: „De komende periode wordt gekeken welke toernooien op welke zenders van Talpa Network te zien zullen zijn en de invulling ervan.”