Donatella Versace: ’Het gaat heel goed met Britney Spears’

De 40-jarige Britney, die op het punt staat te trouwen met Sam Asghari (28), staat weer vol in het leven sinds zij vorig jaar eindelijk werd bevrijd van een jarenlang curatorschap. In tegenstelling tot wat veel fans denken, floreert Britney in haar hervonden vrijheid. Dat stelt Donatella Versace.

Britney Spears en Donatella Versace hadden onlangs een onderonsje om het ontwerp van haar trouwjurk te bespreken en de ontwerpster was dolgelukkig te zien hoe goed het met haar vriendin gaat. „Het gaat heel goed met haar. Ik denk dat ze zich in een geweldige gemoedstoestand bevindt. Dat is zo lang geleden. Ik ben erg blij om haar zo te zien”, vertelt Versace aan Vanity Fair.

Donatella was een van de beroemdheden die ook in Britneys moeilijke tijden achter de zangeres bleef staan en haar steunde in haar gevecht los te komen van het jarenlange curatorschap waar zij onder stond. Toen Britney in november vorig jaar eindelijk het zeggenschap terugkreeg over haar leven en hoe zij dat wilde inrichten, was Donatella er dan ook als kippen bij om haar vriendin toe te juichen. „Vrijheid is een mensenrecht. Mijn hart lacht voor jou, Britney. Ik hou van je, je fans houden van je en de wereld heeft je nodig”, schreef de Italiaanse modeontwerpster op Instagram bij een oude foto van hen samen.