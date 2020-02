’Derde kindje voor Anna Kournikova en Enrique Iglesias’

Tijdens het vraaggesprek werd hem gevraagd naar de geruchten dat hij opnieuw oom zou worden. „Ik ben al opnieuw oom geworden”, aldus Julio. Toen er vervolgens werd gevraagd ter bevestiging of het kindje al geboren was, antwoordde hij ’ja’. Over het geslacht van het kindje wilde hij niks loslaten: „Het is een geheim.”

Eerder meldden Spaanse media al dat Anna Kournikova (38) opnieuw in verwachting zou zijn, maar haar zwangere buik goed verborgen wist te houden.

De tennisster en de zanger, die elkaar naar verluidt hebben leren kennen in 2001 op de set van de videoclip van het nummer Escape van Enrique, hebben samen al de twee jaar oude tweeling Lucy en Nicholas. De twee proberen hun privélevens zoveel mogelijk uit de spotlights te houden.