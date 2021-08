Premium Het beste van De Telegraaf

Na beschuldiging seksueel misbruik in de sixties: Ongeloof alom: Bob Dylan zoveelste held die van voetstuk valt?

Door Wimke van der Vaart Kopieer naar clipboard

Bob Dylan geldt ook anno 2021 als een waar muziekicoon Ⓒ Getty Images

Bob Dylan is een van de beste zangers en songwriters van zijn tijd. De muziekheld van voorgaande generaties had niet alleen invloed door zijn vernieuwende muziek, maar ook doordat hij politieke of sociale onderwerpen niet schuwde. Met amper een smetje op zijn blazoen – er waren vooral herhaaldelijke beschuldigingen van plagiaat – is de schok des te groter dat juist de 80-jarige zanger nu wordt aangeklaagd wegens seksueel misbruik.