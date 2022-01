’Brad Pitt en Zweedse zangeres Lykke Li niet meer dan buren’

Een anonieme bron laat aan The New York Post weten dat Pitt en Lykke Zachrisson, zoals de zangeres officieel heet, elkaar zelfs al twee jaar niet hebben gezien. „Hij heeft haar een paar jaar geleden ontmoet. Er is niets negatiefs aan de hand, maar ze zijn gewoon niet aan het daten”, aldus de insider.

De geruchten ontstonden door een ’tip’ op roddelaccount Deux Moi, dat onbevestigde inzendingen op sociale media plaatst. Iemand had daar aangegeven dat Pitt en Zachrisson samen waren gespot in het onlangs geopende restaurant Mother Wolf in Los Angeles.