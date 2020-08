Gerri Eickhof verklaart toiletrijmpje op einde journaal

„Van tevoren keek ik hoe de uitzending in elkaar zat. En ik dacht: poeh, zware uitzending, ik kom aan het eind met een onderwerp over wc’s op de camping, dus daar kan wel een lichte toets in. Het is een relativering, van zowel het onderwerp als mijn eigen rol”, legt de 62-jarige Gerri uit. „Het rijmpje drukt uit dat er een lach en een traan is. Een klein traantje, in dit geval.”

Het bewuste rijmpje als afsluiter van het item over camping-wc’s ging als volgt: „Zelfs voor doorgewinterde kampeerders is het warempel geen pretje, om steeds te moeten poepen op een chemisch toiletje. En als je dan ook niet gewoon een plasje kunt plegen, houdt dat veel mensen daadwerkelijk tegen.”

De verslaggever stelt dat hij het niet vooraf had besproken met zijn leidinggevende. Ook doen de vele reacties hem niets. „Dat kan me niets schelen. Zo’n rijmpje vind ik gewoon leuk om te doen.”