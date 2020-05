Beau wil Volkert van der G. niet aan tafel

Beau reageerde daarmee op een vraag van gast Peter R. de Vries. Hij vroeg in een gesprek over Fortuyn, die woensdag precies 18 jaar geleden werd doodgeschoten, of Van der G. welkom zou zijn bij Beau. „Nee, nooit. Nooit van mijn hele leven. Het is het eerste wat ik meteen voel”, zei Beau resoluut.

„Ik wil die man nooit een podium geven en ik wil ook niet als een man bekendstaan die zo’n man gaat interviewen. Ik heb daar helemaal niks mee. Ik haat die man, ik vind het een verschrikking”, zo verduidelijkte Beau. Volgens hem verloor de Nederlandse samenleving zijn onschuld na de moord op Fortuyn en later Theo van Gogh. „Dat meen ik ook echt. Ik was bang.”

NPO

Peter redeneerde vervolgens dat hij een interview met Van der G. wel zou willen zien. „Als de NPO het wel doet, zou ik er wel naar kijken.” Beau: „Maar ik zou het nooit doen. Die man verdient geen podium. Het gaat niet om het kijken, ik wil gewoon niet met hem geassocieerd worden.”

Volkert van der G. schoot Fortuyn dood op 6 mei 2002 op het Mediapark in Hilversum, waar de politicus net een radio-interview had gegeven aan Ruud de Wild. Sinds vorige week is hij officieel vrij man. Van der G. heeft zijn straf van achttien jaar cel ondergaan.