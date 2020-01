Tips voor leuke uitjes

Prinses in de klas

Hele land, 22 januari t/m 1 februari

In de kader van de Nationale Voorleesdagen zijn er voor volgende week door het hele land weer leesactiviteiten gepland. De jaarlijkse campagne, om het voorlezen aan kinderen die nog niet kunnen lezen te stimuleren, gaat officieel van start met het landelijke voorleesontbijt. Honderden scholen, bibliotheken, kinderdagverblijven, gastouders en boekhandels doen hieraan mee.

Moppereend

Altijd al Prinses Laurentien of radio-dj Gerard Ekdom voor je klas gewild? Dat kan, want tijdens het project van Stichting Lezen -georganiseerd door de Stichting CPNB- komen bekende (en onbekende) Nederlanders voorlezen. Samen proberen zij het positieve effect op de woordenschat, spelling en tekstbegrip te benadrukken.

Een comité van Jeugdbibliothecarissen selecteert ieder jaar een Prentenboek TopTien. Het allerbeste prentenboek krijgt de titel Prentenboek van het Jaar. Dit maal is gekozen voor het boekje Moppereend. Ter gelegenheid van De Nationale Voorleesdagen is hiervan een speciale uitgave gemaakt: de mini-editie met voorleesknuffeltje.

Meer informatie over de activiteiten: nationalevoorleesdagen.nl

Alle tulpen op de Dam

De lente lijkt nog ver weg, maar op de Dam in Amsterdam kun je zaterdag een voorschotje nemen door zelf een bos tulpen (max 20 per persoon!) bijelkaar te plukken. Het is dan Nationale Tulpendag, waarmee de Nederlandse kwekers van deze bloemen het seizoen voor geopend verklaren.

Voor het Paleis op de Dam is, volgens het thema ’World of colours’ een kleurrijke tuin aangelegd met zo’n 200.000 tulpen. Voordat het publiek ’los’ kan in de pluktuin, is de bloemenzee te bewonderen vanaf een kijkersbrug. Na de officiële opening om 13:00 uur mogen de boeketten worden samengesteld. Op is op!

Spiegel van de ziel

In het Singer Museum in Laren is afgelopen week de nieuwe expositie Spiegel van de ziel. Van Toorop tot Mondriaan geopend. Hierin staan kunstenaars centraal rond het jaar 1900, die zich als reactie op de materiële welvaart en het moderne leven gingen richten op de intieme ’binnenwereld’. Dat uitte zich onder meer in thema’s als de besloten tuin, het interieur of het stilleven.

Bekende kunstenaars als Jan Toorop, Johan Thorn Prikker, Vincent van Gogh, Matthijs Maris, Willem Witsen en Piet Mondriaan gunnen de kijker een blik in hun diepere zelf; ze richten de blik naar binnen op zoek naar spiritualiteit.

Een van de topstukken van de expositie, met liefst 70 werken, is het schilderij met de kerk van de Zeeuwse badplaats Zoutelande door Piet Mondriaan, getiteld Zon, kerk in Zeeland, dat is geleend van de Tate Gallery in Londen.

singerlaren.nl

Winterwandeling

De botanische tuin van Amsterdam, de Hortus Botanicus, is zeker in de winter een fijne plek om doorheen te wandelen. De unieke verzameling flora bestaat hier al sinds bijna 400 jaar. Wie meer wil begrijpen van de (exotische) bloemen, bomen en planten kan ook een rondleiding krijgen met een gids; deze worden elk weekeinde georganiseerd.

Iedere zondagmiddag zijn deze gidstours gratis voor bezoekers en een keer per maand op zaterdag duikt een Hortusrondleider dieper in een plantenthema. Komende zaterdag gaat het om bomen en boomknoppen, die het voorjaar inluiden. Zijn ze vroeg dit jaar? Hoe onderscheid je een blad- van een bloesemknop?

Alvast voor in de agenda: zaterdag 8 februari gaat de thematour langs een van de bijzondere collecties, de cycadeeën; oerplanten die vele fases in de aardgeschiedenis hebben overleefd.

Tickets €4,50 (exclusief entree), dehortus.nl/programma/activiteiten.

Bekijk ook: Seizoensfestivals