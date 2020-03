Zweeds acteericoon uitgeschaakt

The Greatest Story Ever Told uit 1963. Jezus (Max von Sydow) draagt het kruis naar Golgotha. Rechts John Wayne als een van de Romeinse soldaten.

Eindelijk is zijn schaakspel met de dood voorbij: maandag werd bekend dat de Zweedse acteur Max von Sydow een dag eerder op 90-jarige leeftijd was overleden. Zijn internationale doorbraak dankte hij aan de films die hij met Ingmar Bergman maakte, waaronder Het zevende zegel (1957). Hij bleef tot op hoge leeftijd actief. Zo speelde hij recent nog Three-Eyed Raven in Game of Thrones.