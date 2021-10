’Robert Long mag niet vergeten worden’

Sterren

Adele over kritiek gewichtsverlies: ’Heeft mij gekwetst’

Adele was flink gekwetst door de kritiek die ze kreeg nadat ze wat kilo’s was afgevallen. „De gemeenste uitspraken kwamen van andere vrouwen die over mijn lichaam spraken. Daar ben ik echt door teleurgesteld. Dat heeft mij gekwetst”, vertelt de Britse zangeres in een interview met Vogue.